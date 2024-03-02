الحوار الوطني واستعدادات رمضان.. "حماة الوطن" بالوراق يحدد ملفات عمله

عقدت أمانة حزب حماة الوطن بالوراق، بمحافظة الجيزة، اجتماعها لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتجهيز لعدد من الفعاليات والأنشطة الحزبية خلال شهر رمضان، وكذلك مناقشة تطورات الأوضاع داخل البلاد والتأكيد على توجيهات الحزب بقيادة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ومنها التواصل المستمر مع المواطنين فى المناطق والمراكز المختلفة.

وناقشت حنان فايز شرشار، أمين الحزب بالوراق، مجهودات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للخروج من الأزمة الاقتصادية والتصدي للتحديات الخارجية التى تحاك ضد الوطن، مؤكدة أن استثمارات الصفقة الكبري تعتبر الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، ويدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة ٢٠٥٢.

الحوار الوطني ساهم فى اصطفاف القوى السياسية خلف القيادة السياسة

كما ناقشت شرشار، رؤية الأمانة وإعداد ورقة عمل حول المحور الاقتصادي ورفعها لأمانة العامة للحزب تمهيدا لمناقشتها وعرضها ضمن جلسات الحوار الوطنى المحور الاقتصادي المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الحوار الوطني ساهم فى اصطفاف القوي السياسية خلف القيادة السياسة واستعراض الرؤية والأفكار، وكيفية حلها، داعية أعضاء الأمانة لبث الروح الوطنية داخل الشعب ومحاربة الإشاعات المغرضه والمحافظة على مقدرات الوطن.

واستعرضت شرشار، خلال الاجتماع، الاستعدادات والتجهيز لشهر رمضان الكريم وإقامة معرض للسلع والاحتياجات "أهلا رمضان" تسهيلا على الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك التجهيز لكراتين ووجبات إفطار يوميه، وإقامة دورة كرة القدم الرياضية، ومسابقة تحفيظ القرآن.

على هامش الاجتماع كرمت شرشار، الأعضاء لما بذلوه من مجهودات خلال استحقاق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، من حث المواطنيين على المشاركة الانتخابية بالصورة المشرفة التي سجلها العالم اجمع باصطفاف الشعب المصري لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.