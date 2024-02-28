الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الشهابى: وصول الدفعة الأولى من "صفقة رأس الحكمة" تعيد التوازن إلى سوق العملات الأجنبية

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل قادرون باختلاف عن وصول الدفعة الأولى من الاستثمار المباشر لتطوير منطقة رأس الحكمة طبقًا للاتفاق المصرى الإماراتى إلى البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، بجانب تحويل خمسة مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات إلى البنك المركزى المصرى لترتفع حصيلة النقد الأجنبى مما يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية معًا.

وأشار إلى أنها مؤشر لدخول اتفاق رأس الحكمة إلى حيز التنفيذ بتدفقاته الدولارية المتفق عليها، وقيمتها 35 مليار دولار خلال شهرين من توقيع الاتفاق وهو ما يشير بوضوح إلى عبور الدولة المصرية أزمتها الاقتصادية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة بجانب المخططات الشريرة التى تستهدف الدولة المصرية واستقرارها وسلامها الاجتماعى.
وأعرب الشهابي، عن ثقته فى توقيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المستقبل القريب على غرار صفقة رأس الحكمة مما يمكن مصر من التغلب على التحديات والصعاب التى تواجهها وتزيد من  قوة الاقتصاد المصري المتنوع.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة تعيد التوازن إلى سوق العملات الأجنبية وهو ما يتطلب من الحكومة تنفيذ القانون بقوة وحسم ضد المضاربين والمتاجرين بالعملات الأجنبية، لافتًا إلى تأثير ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويمكن البنك المركزى من التحكم في أسعار الصرف للعملات الأجنبية منهيًا تلك المرحلة التى أوصلت سعر الدولار فى السوق الموازية إلى أرقام غير طبيعية وغير حقيقية، انعكست على زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار «الشهابي» إلى الآثار الإيجابية لتلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فى معالجة الكثير من المشاكل التى يعانى منها الوطن وعلى رأسها قضية البطالة والتشغيل، منوهًا إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل فى المهن المختلفة.

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