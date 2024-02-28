الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

حنان شرشار: الرئيس السيسى جبر خواطر ذوى الهمم بحضور اختفالية "قادرون باختلاف"

حنان فايز شرشار
حنان فايز شرشار

أشادت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن،  بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"، مؤكدًة أن حضور الرئيس السيسي رسالة جبر خواطر لذوي الهمم.

وأضافت "شرشار" أن الرئيس السيسي أولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوى الإعاقة منذ توليه مقاليد الحكم للبلاد وهو ما ظهر جليًا من خلال التوجيهات والتشريعات والقرارات والتي جاءت استجابة للقيادة السياسية وإنهاء  حالة التهميش التى عانت منها طوال السنوات الماضية، مؤكدة أن كلمة الرئيس السيسي جاءت للتأكيد على مكانة ذوي الهمم في المجتمع.

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وثمنت "شرشار" تأكيد الرئيس خلال كلمته على دعم مصر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومعاناتهم جراء القصف الإسرائيلي الغاشم، مؤكدة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، وبذل المجهودات للوصول لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

حنان فايز شرشار حماة الوطن محافظة الجيزة السيسي قادرون باختلاف

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