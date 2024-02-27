الثلاثاء 27 فبراير 2024
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سياسي

نائبة "حماة الوطن" تثمن جهود مصر ومساعيها لإغاثة أهالى قطاع غزة

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، جهود مصر ومساعيها برا وجوا لإغاثة الأهالي في شمال قطاع غزة وإمدادهم بالمساعدات العاجلة، وتنفيذ إسقاط جوى للمساعدات الإنسانية على طول سواحل قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات.

وأكد الهريدي في تصريحات له، أن مصر لم تتخل لحظة عن دورها في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل في إقامة دولته، والتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي انتهك كافة القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي.

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر وجرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، بهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا، مؤكدة أن ما يشهده الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة.

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ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى أن غزة تواجه أزمة صعبة، كونها تعاني من معضلة إزدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان، وكذا حالة الاستقطاب الحاد التي بات يعاني منها النظام الدولي.

وانتقدت الهريدي محاولات بعض الأطراف الدولية إجهاض مساعي وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الأمر الذي يعد بمثابة إعطاء إسرائيل ضوء أخضر للاستمرار في انتهاكاتها، مشددة على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في قطاع غزة.

النائبة ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حماة الوطن مساعدات إنسانية الأردن

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