السبت 02 مارس 2024
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سياسي

حزب "المؤتمر" يثمن توجيهات الرئيس السيسي بعلاج الطفل الفلسطيني محمد أنور

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

ثمَّن حزب "المؤتمر"، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور، الذي يعاني من مرض السرطان.

وقال حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس السيسي، بعلاج الطفل الفلسطيني، تأكيد على إنسانيته  ورسالة قوية من مصر تؤكد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، وتأكيد على التزام مصر بمبادئها تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح حزب المؤتمر، أن مصر تستكمل علاج الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، وهذه هي الإنسانية الحقيقية، وجهدها أمام العالم بأثره أمام استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة داخل قطاع.

وأكد حزب المؤتمر، أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، فضلًا عن موقف مصر الإنساني الثابت تجاه أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال.

وطالب حزب "المؤتمر"، المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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