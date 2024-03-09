السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

سياسي

برلمانية: يوم الشهيد تكريم لأبناء مصر المخلصين ودرس للأجيال عن حب الوطن

شيرين عليش
شيرين عليش

قالت شيرين عليش أمينة سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو في أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن يوم 9 مارس هو واحد من أهم التواريخ في مصر، حيث يتم تخليد ذكرى الشهيد البطل عبدالمنعم رياض، الذي استشهد خلال حرب الاستنزاف. 

وأشارت إلى أن هذا اليوم ليس مجرد فرصة لتجديد الأحزان، بل هو مناسبة لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين قدموا أرواحهم دون النظر إلى المقابل أو العائد من أجل هذا الوطن.

وفي بيان لها اليوم، قدمت عليش التحية والتقدير لأبناء مصر من القوات المسلحة المصرية وكل من قدم التضحيات دفاعًا عن الوطن، مشيرة إلى أن سيرة شهداء مصر ستظل خالدة في قلوبنا كنموذج يحتذى به من قبل الأجيال في حب الوطن والدفاع عنه والحفاظ على كرامته وأمانه واستقراره.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لولا شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة، لم يكن هناك وطن من الأساس، كونهم قدموا أسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن، فهم ضحوا بأنفسهم من أجل أمن وأمان واستقرار الوطن.

ولفتت عضو أمانة المرأة المركزية في حزب مستقبل وطن إلى أن حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على الاحتفال بيوم الشهيد، يأتي تقديرًا وعرفانًا منها بأبنائها الأبرار، الذين رووا بدمائهم الذكية تراب الوطن دفاعًا عنه وحفاظًا عليه ضد أي عدوان، مؤكدة أن هذه الذكرى العطرة سجلها التاريخ بحروف من نور لما لها من دلالات خاصة، أهمها أن تكون درسًا للأجيال عن مفهوم حب الوطن والتضحية من أجله.

تحتفل مصر اليوم في 9 مارس بذكرى يوم الشهيد، وهو بمثابة تقدير للشهداء المصريين الذين قدموا حياتهم فداءً لوطنهم العزيز وللحفاظ على تراب مصر وشعبها. 

ويوم الشهيد هو يوم تاريخي لشعب مصر احتفالًا بالأبطال المصريين، وأبرزهم الفريق عبدالمنعم محمد رياض عبدالله، الذي قدم حياته فداءً لمصر، وتمت تسميته "يوم الشهيد" تكريمًا لاستشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وابن قرية سبرباى بمركز طنطا بمحافظة الغربية على الجبهة وسط جنوده.

أما عن تفاصيل استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، فكان يوم 8 مارس 1969 حيث قرر "رياض" أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى عن قرب نتائج المعركة، وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدمًا، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، وانفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة، وتوفي متأثرًا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

مجلس النواب مستقبل وطن القوات المسلحة حب الوطن شهداء مصر يوم الشهيد

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