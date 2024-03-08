الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى تغذية يوضح أنسب توقيت لممارسة الرياضة فى رمضان

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

قال الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري تغذية علاجية، إن ممارسة الرياضة في شهر رمضان أمر مطلوب جدًا، مشيرًا إلى أنه يمكن ممارسة الرياضة في المنزل عن طريق المشي في المكان أو النزول في الهواء.

فترة الصيام فرصة عظيمة جدًا لأى شخص يريد إنقاص وزنه

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، أن فترة الصيام فرصة عظيمة جدًا لأي شخص يريد إنقاص وزنه عن طريق ممارسة الرياضة وفقد كمية كبيرة من الدهون.

وأوضح أن من الأفضل ممارسة الرياضة في شهر رمضان قبل الإفطار بحوالي ساعة، متابعًا: "مينفعش نفطر على طول بعد التمرين في الجيم، لأن هذا يؤثر على الهضم".

 المشى لمدة ساعة يوميًا قبل المغرب فى رمضان مفيد جدًا

وتابع: "المشي لمدة ساعة يوميًا قبل المغرب في رمضان ممتاز، وينقل الجسم نقلة كبيرة، ومفيد للدورة الدموية والبشرة والشعر والجهاز الهضمي".

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