الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى تغذية: صيام رمضان أفضل طريقة لنقص الوزن

نقص الوزن
نقص الوزن

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري تعذية، إن الدراسات العلمية الأخيرة أكدت أن عملية الصيام لها الكثير من الفوائد على جسم الإنسان.

فوائد الصيام

وأكد  نزيه، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الصيام يمنع هرمون الأنسلوين في الجسم من التكوين، وهذا الهرمون من ضمن وظائفه أنه يعمل على تجميع الدهون، لذا خموله في الجسم طوال نهار رمضان يعمل على استخراج الهرمون المقابل له وهو هرمون الكلوجاجون الذي من وظائفه تفكيك الدهون، لذا الصيام أفضل طريقة لنقص الوزن.

التخلص من الخلايا السرطانية 

وتابع: "الكثير من الخلايات غير المرغوبة فيها تموت ويتخلص منها الجسم  في فترة الصيام نتيجة عدم قدرتها على الصمود لساعات طويلة دون تغذية، مثل التخلص من الخلايا السرطانية".

واستطرد: "الصيام المتقطع صحي للغاية، ولكن لكل جسم طبيعته الخاصة، لذا يجب الذهاب لطبيب تغذيه قبل البدء في عامل الصيام المتقطع لإنقاص الوزن".

مجدي نزيه استشاري تغذية فوائد الصيام الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي

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