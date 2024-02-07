الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منى عبدالغنى: "المتحدة" تحرص على تقديم كل ما يهم المشاهد

منى عبد الغني
منى عبد الغني

قالت الفنانة منى عبدالغني، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحرص كل الحرص باستمرار على تقديم كل ما يهم المشاهد.

تفعيل الإعلام الرقمي 


وأكدت عبدالغني، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم إطلاق أكبر مجموعة من برامج البودكاست، والتي تأتي ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لتفعيل حالة الإعلام الرقمي بما يتناسب مع الجمهور بمختلف الفئات.

وأضافت في حديثها، أنه تم التوقيع بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع عدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالجماهيرية الكبيرة مثل صانع المحتوى إسلام فوزي.

التعاقد مع مشاهير السوشيال ميديا 

وأشارت إلى أن العنصر النسائي متواجد في هذه الخطة الإعلامية، ولهذا تم التعاقد مع صانعة المحتوى الشهيرة رولين قاسم لتقديم بودكاست " بنجور يا بيبي"، حيث نالت الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر السوشيال ميديا إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور.

منى عبد الغني سي بي سي الستات مايعرفوش يكذبوا بودكاست الشركة المتحدة

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