موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

مع تبقي أيام قليلة على الشهر الكريم يزداد البحث عن موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2024 وحساب عدد ساعات الصيام فيه وضبط مواعيد العمل والمشاوير وفق موعد الفطار لآذان المغرب.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024

نعرض في هذا التقرير موعد اذان المغرب أول يوم رمضان وفق الحساب الفلكي لأول أيام الشهر الكريم، وتستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024 يوم الاحد 29 شعبان 1445 والموافق بالميلادي 10 مارس 2024.

وفق الحسابات الفلكية يكون موعد شهر رمضان الاثنين 11 مارس 2024 ويكون موعد اذان المغرب في اول يوم رمضان في تمام الساعة 6:01، ويكون عدد ساعات الصيام فيه 13 ساعة تقريبًا.

موعد آذان المغرب في رمضان 2024

موعد شهر رمضان الاثنين 11 مارس 2024 الساعة 6:01 موعد اذان المغرب الثلاثاء 2 رمضان 2024 الساعة 6:02 موعد اذان المغرب الأربعاء 3 رمضان 2024 الساعة 6:02 موعد اذان المغرب الخميس 4 رمضان 2024 الساعة 6:03 موعد اذان المغرب الجمعة 5 رمضان 2024 الساعة 6:04 موعد اذان المغرب السبت 6 رمضان 2024 الساعة 6:04 موعد اذان المغرب الأحد 7 رمضان 2024 الساعة 6:05 موعد اذان المغرب الإثنين 8 رمضان 2024 الساعة 6:06 موعد اذان المغرب الثلاثاء 9 رمضان 2024 الساعة 6:04 موعد اذان المغرب الأربعاء 10 رمضان 2024 الساعة 6:06 موعد اذان المغرب الخميس 11 رمضان 2024 الساعة 6:07 موعد اذان المغرب الجمعة 12 رمضان 2024 الساعة 6:08 موعد اذان المغرب السبت 13 رمضان 2024 الساعة 6:09 موعد اذان المغرب الاحد 14 رمضان 2024 الساعة 6:09 موعد اذان المغرب الاثنين 15 رمضان 2024 الساعة 6:10 موعد اذان المغرب الثلاثاء 16 رمضان 2024 الساعة 6:10 موعد اذان المغرب الأربعاء 17 رمضان2024 الساعة 6:11 موعد اذان المغرب الخميس 18 رمضان 2024 الساعة 6:12 موعد اذان المغرب الجمعة 19 رمضان 2024 الساعة 6:12 موعد اذان المغرب السبت 20 رمضان 2024 الساعة 6:13 موعد اذان المغرب الأحد 21 رمضان 2024 الساعة 6:13 موعد اذان المغرب الاثنين 22 رمضان 2024 الساعة 6:14 موعد اذان المغرب الثلاثاء 23 رمضان 2024 الساعة 6:15 موعد اذان المغرب الأربعاء 24 رمضان 2024 الساعة 6:15 موعد اذان المغرب الخميس 25 رمضان 2024 الساعة 6:16 موعد اذان المغرب الجمعة 26 رمضان 2024 الساعة 6:17 موعد اذان المغرب السبت 27 رمضان 2024 الساعة 6:17 موعد اذان المغرب الأحد 28 رمضان 2024 الساعة 6:18 موعد اذان المغرب الاثنين 29 رمضان 2024 الساعة 6:18 موعد اذان المغرب الثلاثاء 30 رمضان 2024 الساعة 6:19

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