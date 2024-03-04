موعد آذان المغرب في رمضان 2024 وأول أيام الشهر الكريم

موعد آذان المغرب في رمضان 2024 من الموضوعات التي يبحث عنها المسلمين من جميع أنحاء محافظات الجمهورية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان، إذ لم يتبق على حلوله سوى سبعة أيام فقط، والذي يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024.

وارتفع البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول موعد آذان المغرب في رمضان 2024، وهو ما يستعرضه "الدستور" في هذا التقرير وفقًا لإمساكية شهر رمضان المُبارك.

موعد بداية شهر رمضان 2024

ويحل شهر رمضان وفقًا للتقويم الميلادي للعام الميلادي 2024، يوم الاثنين 11 مارس 2024.

ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان الكريم للعام الميلادى 2024 كاملة 30 يوما ليكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد آذان المغرب في رمضان 2024

اليوم الأول يؤذن المغرب في الساعة 6:01 مساء.

اليوم الثاني والثالث من الشهر الكريم يؤذن المغرب في الساعة 6:02 مساء.

اليوم الرابع والخامس من الشهر الكريم يؤذن المغرب في الساعة 6:03 مساء.

اليوم السادس يؤذن المغرب في الساعة 6:04 مساء.

اليوم السابع والثامن من الشهر الكريم يؤذن المغرب في الساعة 6:05 مساء.

اليوم التاسع يؤذن المغرب في الساعة 6:06 مساء.

اليوم العاشر يؤذن المغرب في الساعة 6:07 مساء.

وتزيد الأيام بمعدل دقيقة كل يوم تقريبًا وفق توقيت الآذان.

ساعات الصيام المقررة في شهر رمضان الكريم 2024

عدد ساعات الصيام التي حددت لهذا العام خلال الشهر الكريم وصلت إلى: