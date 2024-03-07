مسلسلات رمضان 2024..طارق الشناوى: "المتحدة" تقدّم وجبة دسمة هذا العام

أشاد طارق الشناوي، الناقد الفني، بالجرعة الدرامية الكبيرة التي تُقدّمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا الماراثون الرمضاني 2024، خاصة بوجود أعمال متنوعة ما بين البصري والمحتوى المُقدم، سواء كوميديا أو دراما أو اجتماعي، بالإضافة إلى عودة كِبار نجوم الدراما في مصر على رأسهم الفنان يحيي الفخراني الذي غاب لسنوات طويلة.

أضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الجرعة التي قدمتها المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام في الماراثون الرمضاني كبيرة ومتنوعة، وهذا أمر إيجابي في عالم الدراما والكوميديا الذي يتمثل في الكبير أوي 8، وفراولة للفنانة نيللي كريم، والتاريخي متمثل في الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز والاجتماعي كـ إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي"، لافتًا إلى أن عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني في عتبات البهجة أمر إيجابي، وعودة أيضًا المخرج مجدي أبوعميرة وهو مخرج من العتاولة الكِبار، ويحسب لشركة العدل جروب بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

أشاد بتنوع الفنانة نيللي كريم في اختيار أدوارها مؤخرًا وتحوّلها من التراجيديا إلى الكوميديا، والكثير أيضًا من الأعمال التي تدعو إلى الترقب، كما سيحدث مع الفنان ياسر جلال في جودر (ألف ليلة وليلة)، حيث من المؤكد أنه سيحدث حالة "حلوة".

وعن مسلسل "الحشاشين"، يرى الناقد الفني طارق الشناوي، أنه سيكون العمل الاستثنائي في دراما رمضان 2024، بسبب العناصر الإيجابية والمشجعة فيه، مرجعًا الأسباب إلى وجود نجم الشباك الفنان الكبير كريم عبدالعزيز، والورق الذي يرجع إلى الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، والمخرج الموهوب بيتر ميمي، بالإضافة للميزانية الضخمة التي ظهرت من البرومو وهذا يرجع إلى أن العمل يعود لقرون من الزمن الماضي وهذا مكلف في الأعمال التاريخية.

وتمنى الناقد الفني طارق الشناوي أن تكون شاشة الدراما دائمًا ثرية بالأعمال التي تُقدّم للجمهور، سواء في الماراثون الرمضاني 2024 أو في مسلسلات "الأوف سيزون".