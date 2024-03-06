الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف وفرّت "المتحدة" الأدوات لتقديم محتوي آمن للأطفال في رمضان 2024؟

عمل رمضانى للاطفال
عمل رمضانى للاطفال

وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الطفل ومسلسلات الـ “animation" التي تجذب انتباه في عين الاعتبار، على مدار أعوام مضت، والذي قدّمت له وجبة دسمة هذا العام بتقديمه أعمال كرتونية متنوعة، ذات مستوي عالي من الجرافيكس ينافس فيه الغرب، وهذا كان بدايًة من مسلسل ”يحيي وكنوز" الذي يتحدث عن التاريخ والهوية المصرية، في محاولة منها لخلق عالم آمن خاص بالطفل المصري، ومتماشي مع التقاليد والعادات المصرية بعيدًا عن أفكار الغرب.

يحيي وكنوز

البداية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت من خلال تجربتها الأولى في مسلسل “يحيي وكنوز”، ليكون أول مسلسل “animation" يوّثق حدث حضاري في العالم العربي ومصر، لمؤلفه الكاتب والسيناريست محمد عدلي، الذي قرر أن يستمر في خطواته لتكوين عقلية تاريخية للطفل المصري، ليكون مٌلم بجميع المعلومات عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وهذا العام تحديدًا قرر توعية الأطفال بالهوية المصرية للتصدي لمحاولات الزيف المستمرة من الغرب.

سر المسجد

الأمر لم يتوقف عند المحتوي التاريخي فقط، بل امتد إلى المحتوي الديني الذي سٌيقدّم على شكل مغامرة لأول مرة في الوطن العربي، حتى لا يمل الطفل، كما سيحدث في مسلسل سر المسجد، الذي تقوم فكرته على تعريف الأطفال بأهمية المساجد وآدابه، بالإضافة إلى معلومات تاريخية عن المساجد الموجودة في مصر والمسجد الأقصى وغيرها، كما قرر حسين مجدي، وأحمد مهدي مخرجًا ومؤلفا المسلسل الحديث عنه.

نورة

كان لمشاكل المراهقات من الفتيات تحديدًا نصيب واهتمام كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قرر الكاتب محمد عدلي، تقديم النصائح وتوفير مساحة كبيرة في شهر رمضان 2024 للحديث عن مشكلات المراهقات وطريقة تفكرهم، وكيف يجب للآباء والأمهات التعامل معهم بشكل صحيح، وهذا ما سيتم من خلال الأفكار التي ستعرض في مسلسل "نورة".

نور والكوكب السعيد

كما كان للكوكب والاهتمام به نصيب من خطة وأفكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهذا سيظهر من خلال مسلسل الـ “animation” ، نور والكوكب السعيد، والذي اهتم فريق العمل وهم " الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطى، أشعار عبدالمنعم حسين، إنتاج تنفيذى شركة ماتريكس م. عمر غازى، إخراج محمد ضاحى"  بأن يتحدث العمل عن كيفية تطوير الكوكب ليصبح نظيفًا وسعيدًا وأثر كل هذا علي الإنسان.

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يحيي وكنوز يحيى وكنوز3 سر المسجد نورة نور والكوكب السعيد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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