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فن

مسلسلات رمضان 2024| حسين مجدي لـ"الدستور": سر المسجد يحمل طابع ديني في شكل مغامرة

سر المسجد
سر المسجد

“سر المسجد” واحد من المسلسلات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأطفال خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2024، لتستمر على نهجها في تقديم وجبات مستمرة للأطفال كل موسم رمضاني، لتنمي لديهم القيم والمبادئ.

كشف حسين مجدي، مؤلف ومخرج سر المسجد، قصة المسلسل عبارة عن محتوي تربوي ذات طابع ديني في شكل المغامرة، تدور حوّل المساجد في مصر وتاريخها، متابعًا: "وهذا الميكس يُنفذ للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، حتي لا يمل منه الطفل ويتعلم عن المساجد وهذا سر تسميته".

وتابع مجدي في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "الفكرة جاءت إلى من أولادي الذين ربطوا المساجد بالآذان فقط لاغير، خاصًة أن الجيل الجديد من سن 6 سنوات إلى 12 عام، لا يعلم عن المسجد آدابه وأخلاقه وقصته وتاريخه، وركزنا في تعريف الأولاد بالمساجد وفضل الذهاب إليها وكل ما هو متعلق بالمسجد".

وأضاف: "المتحدة أحيت صنّاعة الأنيمشن في مصر من جديد،وأدرات عجلة الانتاج للأطفال من جديد، بأعمال تقدّر عقلية الطفل في هذا الزمن وتنافس الأعمال التي تأتي من الخارج والمنصات الرقمية والتي تقدم أعمال غير لائق ولا يناسب مجتمعنا، فكان التحدي تقديم عمل يحمل الهوية المصرية، وذات جودة عالية يجذب انتباه الأطفال". 
 

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قنوات عرض مسلسل الأنيميشن "سر المسجد"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قنواتها التي تعرض مسلسل الأنيميشن "سر المسجد" طوال الشهر الكريم، وذلك عبر قناة "الحياة".

 

وحرصت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية WATCH IT على الترويج لمسلسلها الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.


وكانت منصة watch it طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.

watch it مسلسل الأنيميشن سر المسجد الأنيميشن سر المسجد سر المسجد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسين مجدي مؤلف ومخرج سر المسجد

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