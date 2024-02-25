مسلسل سر المسجد ويحيى وكنوز 3.. قصص مسلسلات الكارتون في رمضان 2024

بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والبوسترات الدعائية، تصدرت مسلسلات الكارتون المقرر عرضها ضمن مسلسلات رمضان 2024 محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية، ونتيجة لذلك ننشر كل تفاصيل مسلسلات الكارتون في رمضان 2024.

مسلسل سر المسجد

وأعلنت منصة WATCH IT الرقمية البرومو الترويجي الأول لمسلسل الأنيميشن الجديد “سر المسجد” المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي رمضان 2024 على المنصة الأوسع انتشارا في المنطقة خلال الفترة الماضية، ويعد هذا المسلسل واحد من المسلسلات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأطفال خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

وكشفت المنصة عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، واللص الملثم وغيرها.

قصة مسلسل سر المسجد

وتدور أحداث مسلسل سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل التنمر والسرقة وغيرها من المشكلات.

مسلسل مغامرات يحيى وكنوز 3

فيما كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الإعلان التشويقي لمسلسل الرسوم المتحركة “مغامرات يحيى وكنوز” الجزء الثالث والذي تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي معه خاصة الأطفال والذين ارتبطت أذهانهم بالمسلسل على خلال موسمي رمضان الماضيين.

ومن المقرر عرض مسلسل “مغامرات يحيى وكنوز 3” عبر قناة DMC الفضائية وقناة الحياة العامة الفضائية على غرار الأجزاء السابقة من العمل بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية خلال شهر رمضان المبارك.

طاقم عمل مسلسل يحيى وكنوز 3

ويضم مسلسل يحيى وكنوز 3، الذي سُيعرض في موسم رمضان 2024، مجموعة كبيرة من الفنانين من الكبار والشباب، ويؤدي الطفل إياد يحيى دور يحيى، أما بثينة هاني فى دور كنوز، والنجم عصام السقا في دور أستاذ عصام.

ويشارك الفنان علاء مرسي في المسلسل بدور سينو، ويقدم الفنان محمد ثروت دور الدكتور عجيب، وهي الشخصية التي تلفت انتباه الأطفال، فهي تحاول خداع يحيى ورفاقه طوال حلقات المسلسل، وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث، والقديم طول الحلقات.