السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها يحيى وكنوز.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات الكارتون في رمضان 2024

يحى وكنوز
يحى وكنوز

تعد مسلسلات الكارتون من أبرز المسلسلات التي ينتظرها المشاهدون في رمضان ويوجد قائمة كاملة لمسلسلات الكارتون في رمضان 2024، وترصدها الدستور خلال التقرير التالي بالكامل وهي كالتالي: 

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مسلسل يحيى وكنوز

يشهد مسلسل يحيي وكنوزه عودة النجم عصام السقا للعمل فيه حيث تم الكشف عن إطلاق الجزء الثالث منه خلال شهر رمضان القادم يتميز هذا المسلسل بسرد مغامرات ممتعة ومثيرة لشخصيات يحيى وكنوز والاستاذ عصام وسينو.

العمل الكرتوني ضمن الأعمال الكرتونية الذي روجت له منصة “واتش إت” بل روجت من قبل للجزء الثالث من مسلسل الكرتون الشهير يحيى وكنوز، وذلك من خلال نشر البوستر الرسمي له على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك”، معلقة: “انتظروا الجزء الثالث من مغامرات يحيى وكنوز (أرض الحكايات) على منصة واتش إت”.

ومن الفنانين المفترض أن يشاركوا في الجزء الثالث من المسلسل؛ عصام السقا الذي شارك في الجزئين الأول والثاني من العمل إلى جانب محمد ثروت وعلاء مرسي وغيرهم.

مسلسل سر المسجد

من جانب آخر نشرت منصة “واتش إت الرقمية مجموعة من البوسترات لمسلسل الكرتون سر المسجد معلنة عن عرضه خلال شهر رمضان 2024 يتناول المسلسل مغامرات شخصيات مثل سيف وحبيبة والأب أمين وغيرهم مما يتيح للمشاهدين تجربة فريدة وممتعة، ونشرت منصة “واتش إت” الرقمية مجموعة من البوسترات للمسلسل الكرتوني سر المسجد، وعلقت عليها: “انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على واتش إت في شهر رمضان 2024”.

مسلسل نورة

أما بالنسبة لمسلسل نورة فهو يسلط الضوء على جوانب مهمة في التربية والتعليم ويناقش قضايا تربوية تهم الأطفال والكبار على حد سواء مما يساعدهم في تطوير أفكارهم وتحقيق أحلامهم يركز المسلسل على أهمية التربية السليمة وكيفية مساعدة الآباء والأبناء في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح رغم الصعوبات.

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