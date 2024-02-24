السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هجوم أوكرانى يستهدف مصنعًا كبيرًا للصلب فى ليبيتسك الروسية

جريدة الدستور

قال مصدر أوكراني، اليوم السبت، إن طائرات بدون طيار أوكرانية قصفت مصنعًا كبيرًا للصلب في روسيا خلال الليل، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

وقال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إن المصنع يقع في مدينته، على بعد نحو 400 كيلومتر شمالي الحدود الأوكرانية، والمسئول عن نحو 18% من إنتاج الصلب الروسي.

وأضاف أنه تم إخماد حريق نجم على ما يبدو عن غارة بطائرة بدون طيار في المصنع، ولم تقع إصابات، مؤكدًا أن "لا يوجد تأثير كبير على عمليات المصنع".

وقال المصدر الأوكراني لرويترز إن الهجوم، وهو عملية مشتركة بين المخابرات العسكرية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجهاز الأمن الأوكراني، تسبب في حريق كبير وتم إجلاء الموظفين.

مصدر أوكراني روسيا نشوب حريق منطقة ليبيتسك الروسية إنتاج الصلب الروسي غارة بطائرة بدون طيار

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