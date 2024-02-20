الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ولى العهد البريطانى يدعو إلى إنهاء الحرب فى غزة

الأمير ويليام
الأمير ويليام

دعا ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء الحرب في غزة، قائلًا: "إن عددًا كبيرًا قُتل في الصراع".

وعبر ويليام عن قلقه البالغ إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر، قائلًا: "قُتلت أعداد كبيرة جدًا".

 

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وأضاف الأمير: "أتطلع، مثل كثير غيري، لرؤية نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن. هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. إيصال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين أمر حاسم".

وكان أعلن مكتب الأمير البريطاني ويليام يوم الثلاثاء، عن أنه سيعقد عددًا من اللقاءات "للإقرار بالمعاناة الإنسانية" الناجمة عن الصراع في غزة والشرق الأوسط، ولفت الانتباه إلى ارتفاع معدل معاداة السامية على مستوى العالم.

وقال قصر كنسينجتون في لندن إن الأمير ويليام الذي يبلغ 41 عامًا، سيلتقي بالمشاركين في تقديم الدعم الإنساني في المنطقة، وسيستمع إلى قصص تكشف الوضع على الأرض.

ويليام أخبار العائلة الملكية بريطانيا غزة وقف القتال

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