مصدر ينفي لـ"الدستور" نشوب حريق بحديقة الحيوان بالجيزة

كشف مصدر مسؤول بحديقة حيوان الجيزة، حقيقة الحريق الذي نشب بالحديقة خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه ليس حريقًا، وإنما عمال الحديقة كانوا يحرقون قش وأوراق الأشجار لتدفئة الحيوانات داخل الحديقة، وتم إطفاء النيران عقب التدفئة مباشرًا ولم يكن حريقًا.

حقيقىة حريق حديقة الحيوان

وقال المصدر لـ"الدستور" إن الصورة التي تم نشرها كفريق لحديقة الحيوان على وسائل التواصل الاجتماعي هي صورة قديمة وتم رفعها وليس حريقًا، مشيرًا إلى أن جهات الإطفاء عندما وصلت إلى الحديقة لم تجد أي حريق داخل الحديقة.