الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

نهي عباس عن "نور والكوكب السعيد": ندعو فيه لكوكب خالي من العنف والحرب والدمار

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

فكرة مسلسل "نور والكوكب السعيد"، تتلخص فكرته في الدعوة إلى عالم جديد خالي من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر، والتوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها.

قالت نهي عباس مؤلفة مسلسل "نور والكوكب السعيد"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحيّت إنتاج مسلسلات الكرتون وأعمال الأطفال من جديد بعدما توقف لأعوام كثيرة، بدايًة من عام 2011، بالتعاون مع الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي، متابعًة: "الحمد لله على نعمة الرجوع الاهتمام بالأطفال".


وتابعت عباس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مسلسل نور والكوكب السعيد يستهدف الأطفال من عمر 7 سنوات فيما فوق، وفكرته قائمة على مناقشة 10 قضايا، كل 3 حلقات تناقش قضية بعينها وينتهي الـ 3 حلقات بأغنية للأطفال، أي يضم حوالي 10 أغنيات".

وأضافت: "المسلسل يناقش كل ما يسبب دمار الكوكب، والطاقة السلبية وما يسبب التعاسة للأطفال والكائنات المختلفة، والحديث عن قضايا البيئة والعنف تجاه الأطفال، وأهمية العطاء وكل هذا بشكل مشوّق ومغامرة ليبسط الأمور للطفل ويسهلها لهم".

 

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وأوضحت: "نور كوكب العمل، والشخصية الاساسية في مجلة نور، وهذا العام ندعو لكوكب سعيد وخالي من العنف والحرب والدمار وتلوث البيئة والصيد الجائر، كل هذه القضايا تسبب أن يصبح كوكب الأرض تعيس وليس سعيد، وكان هذه هي مهمة الأبطال نور وشقيقته زهرة ويأتي إليه من المستقبل "رامي فتي المستقبل"، لأنه رأي في المستقبل نتيجة الأفعال التي تحدث في الوقت الحاضر، وأثره بالسلب على البشرية من المستقبل، كذلك هناك مبعوثة من كوكب السعادة المجاوز لكوكب الأرض، نتيجة انباعثات طاقة سلبية من كوكب الأرض، الـ 4 أبطال يكونوا فريق واحد لحل القضايا والتغلب على الأشرار والمشاكل".

وأكدت أن نقطة التوعية للأطفال في مسلسل "نور والكوكب السعيد" تأتي من خلال المغامرة التي يعيشها أبطال العمل الفني، ومحاولتهم في القضاء على الشر.

مسلسل نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد نهي عباس نهي عباس مؤلفة مسلسل نور والكوكب السعيد مؤلفة مسلسل نور والكوكب السعيد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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