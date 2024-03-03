الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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باقي من الزمن 8 أيام.. موعد آذان الفجر في رمضان 2024

آذان الفجر
آذان الفجر

موعد آذان الفجر في  رمضان 2024 من الموضوعات التي تشهد بحث متزايد هذه الأيام مع اقتراب موعد الشهر الكريم ويكون أول يوم فيه الاثنين 11 مارس 2024 وفق الحسابات الفلكية.

ننشر في التقرير التالي موعد آذان الفجر في رمضان 2024 خلال الـ 30 يوما عدة الشهر هذا العام وفق الحسابات الفلكية أيضا. 

موعد آذان الفجر رمضان 2024

 

الإثنين 1 رمضان 1445 /11 مارس 2024

 موعد آذان الفجر  4:43

 

الثلاثاء 2 رمضان 1445 / 12 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:42

 

الأربعاء 3 رمضان 1445 / 13 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:41

 

الخميس 4 رمضان 1445 / 14 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:39

 

الجمعة 5 رمضان 1445 / 15 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:38

 

السبت 6 رمضان 1445 / 16 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:37 

 

الأحد 7 رمضان 1445 / 17 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:36

 

الإثنين 8 رمضان 1445 / 18 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:34

 

الثلاثاء 9 رمضان 1445 / 19 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:36

 

الأربعاء 10 رمضان 1445 / 20 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:33

 

الخميس 11 رمضان 1445 / 21 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:31

 

الجمعة 12 رمضان 1445 / 22 مارس 2024

 موعد آذان الفجر 4:29

 

السبت  13 رمضان 1445 / 23 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:28

 

الاحد  14 رمضان 1445 / 24 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:27

 

الاثنين   15 رمضان 1445 / 25 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:25

 

الثلاثاء  16 رمضان 1445 / 26  مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:24

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الاربعاء 17 رمضان 1445 / 27 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:23

 

الخميس 18 رمضان 1445 / 28 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:21

 

الجمعة 19 رمضان 1445 / 29 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:20

 

السبت 20 رمضان 1445 / 30 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:19

 

الاحد 21 رمضان 1445 / 31 مارس 2024 

موعد آذان الفجر 4:19

 

 

الاتنين 22 رمضان 1445 / 1 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:16

 

الثلاثاء 23 رمضان 1445 / 2 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:15

 

الاربعاء 24 رمضان 1445 / 3 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:13

 

الخميس 25 رمضان 1445 / 4 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:12

 

الجمعة 26 رمضان 1445 / 5 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:11

 

السبت 27 رمضان 1445 / 6 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:09

 

الاحد 28 رمضان 1445 / 7 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:08

 

الاثنين 29 رمضان 1445 / 8 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:07

 

الثلاثاء 30 رمضان 1445 / 9 أبريل 2024 

موعد آذان الفجر 4:05

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