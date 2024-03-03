ما هو الوقت المناسب للتدريب في "الجيم" خلال شهر رمضان؟.. مدرب يجيب

قال الكابتن عبد الرحمن تونسي، مدرب اللياقة البدنية، إن الوقت المناسب للتدريب في الجيم خلال شهر رمضان يعتمد بشكل كبير على الجدول الزمني وعادات الصيام لكل فرد.

وأضاف " تونسي"، خلال مداخلة لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أنه بعد أن تناول الإفطار قد يكون هذا الوقت مثاليًا للتدريب لأن جسمك سيكون مرتاحًا وسيكون لديك الطاقة اللازمة.

من الأفضل تجنب التدريب في ساعات متأخرة من الليل بسبب الإرهاق

وقد يكون من الأفضل تجنب التدريب في ساعات متأخرة من الليل بسبب الإرهاق، وبدلًا من ذلك، جرب التدريب في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، ولمن يفضلون التمرين على معدة فارغة، يمكن محاولة التدريب قبل وقت الإفطار، ولكن تأكد من شرب الماء بشكل كافٍ في وقت السحور.

يجب تجنب التمرينات الشاقة والمكثفة أثناء شهر رمضان

ونصح بضرورة تجنب الإجهاد الشديد، من خلال تجنب التمرينات الشاقة والمكثفة أثناء شهر رمضان، وافضل التمارين الخفيفة إلى معتدلة مع التركيز على تمارين الاستطالة والتنفس، بالإضافة إلى الاهتمام بعلامات جسمك واستمع لها، فإذا شعرت بالإجهاد أو التعب الشديد، فقد تحتاج إلى استراحة وعدم ممارسة التمارين الرياضية.