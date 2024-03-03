مسئول بـ"التضامن: دور المسنين المرخصة فى الدولة تبلغ 175 وتضم 5000 شخص

قال محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد دور المسنين في جمهورية مصر العربية 175 دارًا، تحوي ما يقرب من 5000 مُسن، مرخصة من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي.

ونوه، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، بأن العاملين بدور المسنين، مؤهلون بشكل كامل في كيفية التعامل مع كبار السن.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الكثير لا يعلم عن نوادي المسنين، والتي تقدم العديد من الخدمات منها الاجتماعية، الترفيهية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.

تصنيفات لكل دور المسنين في الجمهورية

وأشار إلى أن هناك تصنيفات لكل دور المسنين في الجمهورية، فهناك دور للأشخاص القادرين على خدمة أنفسهم، دور خاص لغير القادرين على خدمة أنفسهم، بالإضافة إلى دور خاص بالمسنين المصابين بمرض الزهايمر.

ونوه، إلى أن الدولة بكل قطاعاتها تقدم الدعم المعنوي لكبار السن، تقديرًا لجهودهم في تطوير وتنمية الوطن على مدار سنوات، حيث يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود الوزارة فيما يخص المسنين.