السبت 02 مارس 2024
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الغرف التجارية: السكر متوفر في كل معارض "أهلا رمضان" بسعر 27 جنيه

السكر
السكر

قال محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن السكر متوفر في كل معارض "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية بسعر 27 جنيه للكيلو الواحد.

وأضاف "سعدة"، خلال مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع على فضائية  cbc، أن استقرار سعر الدولار يساهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق
وأشار أن كل معارض "أهلًا رمضان"، مستمرة حتى منتصف شهر رمضان، مؤكدا أنها بها كل السلع التي تهم الأسر المصرية، بأسعار مخفضة.
ونوه، أنه أنه بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة انخفض سعر لدولار وساهم في توفير السلع الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت انخفضت 18 % دون معارض "أهلًا رمضان".

الغرف التجارية السكر معارض اهلا رمضان اهلا رمضان رمضان في المساء مع قصواء فضائية CBC

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