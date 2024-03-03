الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو مجلس الشيوخ: تحويل المبادرات إلى تشريع سيضمن للأسر الفقيرة العيش بحياة كريمة

النائبة سماء سليمان
النائبة سماء سليمان

قالت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن الهدف من قانون الضمان الاجتماعي، هو تحقيق الأمان للكثير من فئات المجتمع، خاصة المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن.

ونوهت، بأن أهم شروط تكافل وكرامة، هو حضور الأبناء للمدارس، للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، حت يتم تأهيلهم لسوق العمل، عن طريق مشروعات صغيرة مدعومة من الدولة.

وأشارت إلى أن تحويل المبادرات إلى تشريع وقانون، سيضمن للأسر الفقيرة توفير المال بشكل شهري، عن طريق الدولة وخاصة من وزارة التضامن الاجتماعي.

عضو مجلس الشيوخ حياة كريمه فضائية DMC 8 الصبح مجلس الشيوخ

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