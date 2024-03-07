موعد رمضان 2024 في مصر واستطلاع هلال الشهر الكريم
تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024 في مصر يوم الأحد 29 شعبان 1445 والموافق بالميلادي 10 مارس 2024 لتأكيد الموعد الفلكي المعلن عن موعد شهر رمضان أو نفيه وتحديد الموعد الرسمي للشهر الكريم.
موعد رمضان 2024 في مصر واستطلاع هلال الشهر الكريم
تنشر “الدستور” في التقرير التالي موعد شهر رمضان 2024 في مصر وفق الحسابات الفلكية ونوضح موعد آذاني الفجر والمغرب في الشهر الكريم.
موعد رمضان 2024 في مصر
حددت الحسابات الفلكية الاثنين 11 مارس 2024 موعد أول يوم رمضان للعام الهجري 1445 ويتبقى على هذا الموعد 4 أيام، وتستطلع دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الكريم يوم الاحد 29 شعبان/ 10 مارس 2024.
وفي حالة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في الموعد المحدد فلكيًا يكون موعد أذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان الساعة 4:42 ويكون موعد أذان المغرب في الساعة 6:01، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة وربع تقريبًا.
موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان 2024
الثلاثاء 2 رمضان 1445 بالميلادي 12 مارس 2024
الفجر 4:42
المغرب 6:02.
الأربعاء 3 رمضان 1445 بالميلادي 13 مارس 2024
الفجر 4:41
المغرب 6:02
الخميس 4 رمضان 1445 بالميلادي 14 مارس 2024
الفجر 4:39
المغرب 6:03
الجمعة 5 رمضان 1445 بالميلادي 15 مارس 2024
الفجر 4:38
المغرب 6:04
السبت 6 رمضان 1445 بالميلادي 16 مارس 2024
الفجر 4:37
المغرب 6:04
الأحد 7 رمضان 1445 بالميلادي 17 مارس 2024
الفجر 4:36
المغرب 6:05
الإثنين 8 رمضان 1445 بالميلادي 18 مارس 2024
الفجر 4:34
المغرب 6:06
الثلاثاء 9 رمضان 1445 بالميلادي 19 مارس 2024
الفجر 4:36
المغرب 6:04
الأربعاء 10 رمضان 1445 بالميلادي 20 مارس 2024
الفجر 4:33
المغرب 6:06
الخميس 11 رمضان 1445 بالميلادي 21 مارس 2024
الفجر 4:31
المغرب 6:07
الجمعة 12 رمضان 1445 بالميلادي 22 مارس 2024
الفجر 4:29
المغرب 6:08
السبت 13 رمضان 1445 بالميلادي 23 مارس 2024
الفجر 4:28
المغرب 6:09
الاحد 14 رمضان 1445 بالميلادي 24 مارس 2024
الفجر 4:27
المغرب 6:09
الاثنين 15 رمضان 1445 بالميلادي 25 مارس 2024
الفجر 4:25
المغرب 6:10
الثلاثاء 16 رمضان 1445 بالميلادي 26 مارس 2024
الفجر 4:24
المغرب 6:10
الاربعاء 17 رمضان 1445 بالميلادي 27 مارس 2024
الفجر 4:23
المغرب 6:11
الخميس 18 رمضان 1445 بالميلادي 28 مارس 2024
الفجر 4:21
المغرب 6:12
الجمعة 19 رمضان 1445 بالميلادي29 مارس 2024
الفجر 4:20
المغرب 6:12
السبت 20 رمضان 1445 بالميلادي 30 مارس 2024
الفجر 4:19
المغرب 6:13
الاحد 21 رمضان 1445 بالميلادي 31 مارس 2024
الفجر 4:19
المغرب 6:13
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الاتنين 22 رمضان 1445 بالميلادي 1 أبريل 2024
الفجر 4:16
المغرب 6:14
الثلاثاء 23 رمضان 1445 بالميلادي 2 أبريل 2024
الفجر 4:15
المغرب 6:15
الاربعاء 24 رمضان 1445 بالميلادي 3 أبريل 2024
الفجر 4:13
المغرب 6:15
الخميس 25 رمضان 1445 بالميلادي 4 أبريل 2024
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الجمعة 26 رمضان 1445 بالميلادي 5 أبريل 2024
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الاثنين 29 رمضان 1445 بالميلادي 8 أبريل 2024
الفجر 4:07
المغرب 6:18
الثلاثاء 30 رمضان 1445 بالميلادي 9 أبريل 2024
الفجر 4:05
المغرب 6:19