تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024 في مصر يوم الأحد 29 شعبان 1445 والموافق بالميلادي 10 مارس 2024 لتأكيد الموعد الفلكي المعلن عن موعد شهر رمضان أو نفيه وتحديد الموعد الرسمي للشهر الكريم.

موعد رمضان 2024 في مصر واستطلاع هلال الشهر الكريم

تنشر “الدستور” في التقرير التالي موعد شهر رمضان 2024 في مصر وفق الحسابات الفلكية ونوضح موعد آذاني الفجر والمغرب في الشهر الكريم.

موعد رمضان 2024 في مصر

حددت الحسابات الفلكية الاثنين 11 مارس 2024 موعد أول يوم رمضان للعام الهجري 1445 ويتبقى على هذا الموعد 4 أيام، وتستطلع دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الكريم يوم الاحد 29 شعبان/ 10 مارس 2024.

وفي حالة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في الموعد المحدد فلكيًا يكون موعد أذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان الساعة 4:42 ويكون موعد أذان المغرب في الساعة 6:01، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة وربع تقريبًا.

موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان 2024

الثلاثاء 2 رمضان 1445 بالميلادي 12 مارس 2024

الفجر 4:42

المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445 بالميلادي 13 مارس 2024

الفجر 4:41

المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445 بالميلادي 14 مارس 2024

الفجر 4:39

المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445 بالميلادي 15 مارس 2024

الفجر 4:38

المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445 بالميلادي 16 مارس 2024

الفجر 4:37

المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445 بالميلادي 17 مارس 2024

الفجر 4:36

المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445 بالميلادي 18 مارس 2024

الفجر 4:34

المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445 بالميلادي 19 مارس 2024

الفجر 4:36

المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445 بالميلادي 20 مارس 2024

الفجر 4:33

المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445 بالميلادي 21 مارس 2024

الفجر 4:31

المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445 بالميلادي 22 مارس 2024

الفجر 4:29

المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445 بالميلادي 23 مارس 2024

الفجر 4:28

المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445 بالميلادي 24 مارس 2024

الفجر 4:27

المغرب 6:09

الاثنين 15 رمضان 1445 بالميلادي 25 مارس 2024

الفجر 4:25

المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445 بالميلادي 26 مارس 2024

الفجر 4:24

المغرب 6:10

الاربعاء 17 رمضان 1445 بالميلادي 27 مارس 2024

الفجر 4:23

المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445 بالميلادي 28 مارس 2024

الفجر 4:21

المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445 بالميلادي29 مارس 2024

الفجر 4:20

المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445 بالميلادي 30 مارس 2024

الفجر 4:19

المغرب 6:13

الاحد 21 رمضان 1445 بالميلادي 31 مارس 2024

الفجر 4:19

المغرب 6:13

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