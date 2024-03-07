الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد رمضان 2024 في مصر واستطلاع هلال الشهر الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024 في مصر يوم الأحد 29 شعبان 1445 والموافق بالميلادي 10 مارس 2024 لتأكيد الموعد الفلكي المعلن عن موعد شهر رمضان أو نفيه وتحديد الموعد الرسمي للشهر الكريم.

موعد رمضان 2024 في مصر واستطلاع هلال الشهر الكريم

تنشر “الدستور” في التقرير التالي موعد شهر رمضان 2024 في مصر وفق الحسابات الفلكية ونوضح موعد آذاني الفجر والمغرب في الشهر الكريم.

موعد رمضان 2024 في مصر 

حددت الحسابات الفلكية الاثنين 11 مارس 2024 موعد أول يوم رمضان للعام الهجري 1445 ويتبقى على هذا الموعد 4 أيام، وتستطلع دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الكريم يوم الاحد 29 شعبان/ 10 مارس 2024.

وفي حالة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في الموعد المحدد فلكيًا يكون موعد أذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان الساعة 4:42 ويكون موعد أذان المغرب في الساعة 6:01، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة وربع تقريبًا.

موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان 2024 

الثلاثاء 2 رمضان 1445 بالميلادي 12 مارس 2024

 الفجر 4:42

المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445 بالميلادي 13 مارس 2024

الفجر 4:41

المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445 بالميلادي 14 مارس 2024

الفجر 4:39

المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445 بالميلادي 15 مارس 2024

الفجر 4:38

المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445 بالميلادي 16 مارس 2024

الفجر 4:37 

المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445 بالميلادي 17 مارس 2024

الفجر 4:36

 المغرب 6:05

موعد عيد الأضحى 2024.. وحكم الأضحية

هلّ هلاله.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 في مصر

 

الإثنين 8 رمضان 1445 بالميلادي 18 مارس 2024

 الفجر 4:34

 المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445 بالميلادي 19 مارس 2024 

الفجر 4:36

المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445 بالميلادي 20 مارس 2024

 الفجر 4:33

المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445 بالميلادي 21 مارس 2024

الفجر 4:31

المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445 بالميلادي 22 مارس 2024

 الفجر 4:29

 المغرب 6:08

السبت  13 رمضان 1445 بالميلادي 23 مارس 2024 

الفجر 4:28

المغرب 6:09

الاحد  14 رمضان 1445 بالميلادي 24 مارس 2024 

الفجر 4:27

المغرب 6:09

الاثنين   15 رمضان 1445 بالميلادي 25 مارس 2024 

الفجر 4:25

المغرب 6:10

الثلاثاء  16 رمضان 1445 بالميلادي 26  مارس 2024 

الفجر 4:24

المغرب 6:10

الاربعاء 17 رمضان 1445 بالميلادي 27 مارس 2024 

الفجر 4:23

المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445 بالميلادي 28 مارس 2024 

الفجر 4:21

المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445 بالميلادي29 مارس 2024 

الفجر 4:20

المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445 بالميلادي 30 مارس 2024 

الفجر 4:19

المغرب 6:13

الاحد 21 رمضان 1445 بالميلادي 31 مارس 2024 

الفجر 4:19

المغرب 6:13

 

اقرأ أيضا: 

متى عيد الفطر 2024 وعدد الأيام المتبقية على شهر رمضان

إمساكية رمضان 2024 وحساب عدد ساعات الصيام في بداية رمضان

 

الاتنين 22 رمضان 1445 بالميلادي 1  أبريل 2024 

الفجر 4:16

المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445 بالميلادي 2 أبريل 2024 

الفجر 4:15

المغرب 6:15

الاربعاء 24 رمضان 1445 بالميلادي 3 أبريل 2024 

الفجر 4:13

المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445 بالميلادي 4 أبريل 2024 

الفجر 4:12

المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445 بالميلادي 5 أبريل 2024 

الفجر 4:11

المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445 بالميلادي 6 أبريل 2024 

الفجر 4:09

المغرب 6:17

الاحد 28 رمضان 1445 بالميلادي 7 أبريل 2024 

الفجر 4:08

المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445 بالميلادي 8 أبريل 2024 

الفجر 4:07

المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445 بالميلادي 9  أبريل 2024 

الفجر 4:05

المغرب 6:19

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ما هى فكرة مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث؟

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على عدد حلقات مسلسل بقينا اتنين

txt

مسلسلات رمضان 2024.. معني كلمة حق عرب في القبائل العربية؟

txt

بالتزامن مع رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة

موعد رمضان 2024 رمضان 2024 موعد آذان الفجر والمغرب الفجر والمغرب رمضان 2024 آذان الفجر والمغرب رمضان 2024 دار الافتاء المصرية

مواد متعلقة

السكة الحديد: تعديل مواعيد قطارات بعض الخطوط بالتزامن مع بداية شهر رمضان

رئيس الوزراء يُهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة

وسط اتساع المجاعة.. استشهاد العشرات بغزة جراء غارات الاحتلال المتواصلة لليوم 153

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات