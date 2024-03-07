الخميس 07 مارس 2024
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مصر

رئيس الوزراء يُهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. 

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات للإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان. 

وقال "مدبولي": "إننا ونحن نستقبل هذا الشهر المعظم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شيخ الأزهر شهر رمضان المعظم الأكبر شيخ الأزهر

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