الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والأمة الإسلامية بذكرى المعراج

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب

هنأ د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الرئيس السيسي وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

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وأكد شيخ الأزهر أن المولى، عز وجل- قد شرَّف المسجد الأقصى المبارك بأن اصطفاه موطنًا لالتقاء رحلة الإسراء برحلة المعراج؛ حيث أُسري برسول الله ﷺ إليه، ومنه عرج به، وفي محرابه (ص) إمامًا بالنبيين، مضيفًا فضيلته أنه في أكناف هذا المكان المُعظَّم من أرض فلسطين يواجه أهلُ الإيمان بصبرٍ وثباتٍ اعتداءات المُحتَل الهمجية، ويُحيون في الأمة بأسرها صِلتَها بمسرى رسول الله وحقوقه عليها، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ في هذه الذكرى الشريفة أن يكون للمستضعفين والمُرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس مغيثًا وظهيرًا، معينًا ونصيرًا.

أشار شيخ الأزهر إلى أن رحلة "الإسراء والمعراج" معجزة ربانية اختصَّ الله بها نبيه محمد (ص) تشريفًا وتكريمًا له، وتثبيتًا منه تعالى لنبيه الكريم، وتفريجًا لهمِّه وكَربِه، وذهابًا لحزنه وانشراحًا لصدره الشريف مما لاقاه من عنادِ قومه وأذى من أقرب الأقربين له فجاءت معجزة الإسراء والمعراج منحة ربانية، ومعجزة خارقة لنواميس الطبيعة، تُعلنُ لجميع الخلق مكانة وقدر النبي.

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي

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