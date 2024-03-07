الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السكة الحديد: تعديل مواعيد قطارات بعض الخطوط بالتزامن مع بداية شهر رمضان

قطارات
قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا علي جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت عن تعديل مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي. 

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تعديل مواعيد بعض القطارات فى رمضان 

- تعديل ميعاد قيام  قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءًا بدلًا من الساعة 5:10 مساءًا ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام  قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءًا بدلًا من الساعة 7:00مساءًا ليصل  محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءًا طبقًا للجدول المرفق. 

- تعديل ميعاد قيام  قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءًا بدلًا من الساعة 6:50 مساءًا ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءًا طبقًا للجدول المرفق. 

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-  تعديل ميعاد قيام  قطار  959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية ليقوم من محطة القاهرة  الساعة 6:45 مساءًا بدلًاً من الساعة 7:50 مساءًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءًا طبقًا للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام  قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا  الساعة 3:55 مساءًا  بدلًاً من الساعة 3:35 مساءًا ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءًا طبقًا للجدول المرفق. 

بالإضافة إلى تعديل مواعيد القطارات أرقام (  586 ثالثة مكيفة الإسكندرية / المنصورة – 157 تهوية ديناميكية الأقصر/ الإسكندرية - 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية / القاهرة ) طبقًا للجداول المرفقة  .


كما تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع طبقًا للجدول المرفق  .
على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم. 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك الحديد وزارة النقل وزير النقل رمضان

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