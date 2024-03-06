ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعه الماضيه



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35288 طن



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35288 طن تشمل: 5350 طن يوريا و368 طن بطاطس معبأ و1854 طن رمل و12744 طن كلينكر و14972 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53350 طن



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53350 طن تشمل: 10764 طن قمح و9454 طن خردة و2687 طن ابلاكاش و14136 طن حديد و2300 طن حمص و1000 طن زيت طعام و6000 طن ذرة و1009 خشب زان و6000 طن كسب صويا.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57253 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83956 طنًا.

غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6276 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وامبابة



كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6276 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وامبابة، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5344 شاحنة.