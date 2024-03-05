الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33806 طن، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33806 طن تشمل: 6616 طن يوريا و300 طن كسب صويا و1421 طن علف و3645 طن رمل و14727 طن كلينكر و7097 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49561 طن تشمل:  10471 طن قمح و15895 طن خردة و1854 طن ابلاكاش و10706 طن حديد و57 طن معدات و900 طن حمص و2150 طن زيت طعام و1028 خشب زان و6500 طن كسب صويا. 

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ميناء دمياط يشارك في اجتماع مجلس إدارة الموانئ العربية (صور)

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 267 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 267 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3167 حاوية مكافئة.

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ميناء دمياط يشارك في مؤتمر النقل البحري واللوجيستيات مارلوج 3

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60128 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84245 طنًا.

وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي،  و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4636 شاحنة.

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