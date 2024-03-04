الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط يشارك في اجتماع مجلس إدارة الموانئ العربية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك رئيس هيئة ميناء دمياط في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 13 حيث شارك اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بالاجتماع الدورى الثانى والستون لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية الواحد والثلاثون,

 وعقدت فعاليات الاجتماع بحضور عصام بدوى، الأمين العام للاتحاد ود.إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السفير محمدى أحمد النى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، الدكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربى، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي العربى والدولى، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد رؤساء هيئات الموانئ البحرية المصرية والعربية وشركات الملاحة، حيث تضمن الاجتماع نشاط لجنة تنمية المهارات البشرية إلى جانب الاقتراحات الخاصة بتبادل الخبرات بين الموانئ البحرية العربية لتعميم الاستفادة فى مجالات الذكاء الاصطناعي والموانئ، كما تم مناقشة البنود الخاصة بجدول أعمال الاتحاد.

من جانبه، أبدى اللواء بحرى أحمد حواش سعادته بالتواجد بين قامات بحرية عربية ممثلة في رؤساء وفود الدول الأعضاء وأوضح أن حضوره الاجتماع يأتي ضمن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وحرصه على مساندة جميع الجهود وتقديم كافة أوجه الدعم التي تهدف إلى تحقيق التكامل العربي لتيسير حركة النقل والتعاون بين الموانئ البحرية العربية.

شارك اللواء بحري احمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13 الذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية بعنوان Towards Smart Green Blue Infrastructure (نحو بنية تحتية زرقاء ونظيفة وذكية) تحت رعاية  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ورعاية وحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  ونخبة من الشخصيات العامة.

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