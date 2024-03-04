الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 21 ألف طن و947 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر




أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 947 شاحنة و48 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 493 شاحنة و26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 454 شاحنة و22 سيارة. 

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اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي

وصول 5 آلاف رأس عجول حية لميناء سفاجا استعدادًا لشهر رمضان المعظم


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة QUEENSLAND وعلى متنها 5 آلاف رأس عجول حية قادمة من جيبوتى لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

تصدير 5 آلاف طن دقيق من ميناء بورتوفيق لليمن


واستقبل الميناء السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر ثلاث سفن وهى وادى سفاجا، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان أمل والرياض، كما تم تداول 3000 طن بضائع و238 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة PROJECT A وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة إلى ميناء الحديدة باليمن.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2410 ركاب بموانيها.

جدير بالذكر ان قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية أصدر بيانًا إعلاميًا بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.

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حيث أشار بيان القطاع إلى أنه تم إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات وتتولى وزارة النقل "قطاع النقل البحرى" إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وأن هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيًا من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علمًا بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقًا فترة من 15- 30 يوما.

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