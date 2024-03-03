الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة ( ESNA ) والتي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 223 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16832 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16832 طن تشمل: 900 طن أسمنت معبأ و300 طن كسب صويا و200 طن علف و8323 طن يوريا و1819 طن رمل و5290 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31535 طن تشمل: 13481 طن قمح و7938 طن خردة و1798 طن حديد و1100 طن زيت طعام و1218 خشب زان و6000 طن كسب صويا.

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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

حركة الصادر من الحاويات 1219 حاوية مكافئة 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1219 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3499 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61423 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86026 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4982 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وبنى سويف وامبابه وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4172 شاحنة.

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هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة حركة الصادر البضائع العامة حركة الصادر من الحاويات

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