الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

النقل تنشر تصويرا جويا للقطار الروسي خلال التشغيل اليومي على خطوط السكك الحديدية

قطار
قطار

نشرت وزارة النقل تصويراجويا للقطار الروسي خلال التشغيل اليومي على خطوط السكك الحديدية ضمن  خطوات وزارة النقل نحو التطوير، حيث تستهدف في عام 2030 تحقيق طاقة نقل تصل إلى 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن من البضائع سنويًا، وتحسين مستوى السلامة والتأمين، وتحقيق الانتظام في مواعيد القطارات وخدمات الركاب وفقًا للمعايير الدولية.

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 فقد ارتفع عدد الجرارات المملوكة للهيئه إلى 990 جرارًا، منها 210 جرارات جديدة تم شراؤها

كانت السكة الحديدية تمتلك في عام 2014 عددًا من الجرارات بلغ 791 جرار، منها 391 جرارًا عاطلًا و400 جرار صالح للعمل بكفاءة بنسبة 60%. أما الآن، فقد ارتفع عدد الجرارات إلى 990 جرارًا، منها 210 جرارات جديدة تم شراؤها، و594 جرارًا صالحًا بكفاءة بنسبة 80%، و186 جرارًا عاطلًا (تمتلك عقود تجديد لها).

أما بالنسبة لعربات الركاب، فكانت الهيئة تمتلك في عام 2014 عدد 2800 عربة ركاب، منها 1000 عربة عاطلة و1800 عربة صالحة بنسبة 65%.

الآن، أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب، منها 900 عربة جديدة تم شراؤها، و2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80%، و500 عربة عاطلة "لها عقود تجديد". بالإضافة إلى قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة (6 قطارات)، بإجمالي 30 عربة درجة أولى، و48 عربة درجة ثانية، و6 عربات بوفيه، و6 عربات قوية. وتم توريدهم وتشغيلهم على خطوط شبكة السكك الحديدية.

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البنية الأساسية

 وفى هذا السياق وعن تطوير السكه الحديد قال وزير النقل الفريق كامل الوزير فى تصريحات صحفية أنه في مجال البنية الأساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر  فهناك انشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا 

وأضاف وزير النقل فيما يخص تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من1120 مزلقان  وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).

وزارة النقل خطوط السكك الحديدية 2 مليون راكب و 13 مليون طن مستوى السلامة والتأمين

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