"الدستور" يرصد مراحل تطوير السكك الحديدية في 10 سنوات

منذ عام 2014 حتى الآن، شهدت قطارات السكك الحديدية تغيرات جذرية بعد أن صرفت الدولة 225 مليار جنيه فقط على قطاع السكك الحديد من إجمالي 2 تريليون جنيه تم صرفها على قطاع النقل وهذا يعكس حجم إنجازات الدولة في قطاع النقل.

ويرصد موقع “الدستور” مراحل عمليات تطوير قطارات السكك الحديدية على مدار 10 سنوات، حيث يحظى هذا القطاع باهتمام ملايين المواطنين.

لم يخف على أحد أحوال السكة الحديد في عام 2014، حيث كانت تنقل 900 ألف راكب يوميًا ومليون طن بضائع سنويًا، وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب، والآن أصبحت تنقل 1.2 مليون راكب يوميًا بدلاً من 900 ألف و4 ملايين طن بضائع سنويًا.

وتم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق، وارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85%.

لم تتوقف خطوات وزارة النقل نحو التطوير، حيث تستهدف في عام 2030 تحقيق طاقة نقل تصل إلى 2 مليون راكب يومياً و 13 مليون طن من البضائع سنوياً، وتحسين مستوى السلامة والتأمين، وتحقيق الانتظام في مواعيد القطارات وخدمات الركاب وفقاً للمعايير الدولية.

كانت السكة الحديدية تمتلك في عام 2014 عدداً من الجرارات بلغ 791 جرار، منها 391 جراراً عاطلاً و400 جرار صالح للعمل بكفاءة بنسبة 60%. أما الآن، فقد ارتفع عدد الجرارات إلى 990 جرارًا، منها 210 جرارات جديدة تم شراؤها، و594 جراراً صالحاً بكفاءة بنسبة 80%، و186 جراراً عاطلاً (تمتلك عقود تجديد لها).

أما بالنسبة لعربات الركاب، فكانت الهيئة تمتلك في عام 2014 عدد 2800 عربة ركاب، منها 1000 عربة عاطلة و1800 عربة صالحة بنسبة 65%.

الآن، أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب، منها 900 عربة جديدة تم شراؤها، و2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80%، و500 عربة عاطلة "لها عقود تجديد". بالإضافة إلى قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة (6 قطارات)، بإجمالي 30 عربة درجة أولى، و48 عربة درجة ثانية، و6 عربات بوفيه، و6 عربات قوية. وتم توريدهم وتشغيلهم على خطوط شبكة السكك الحديدية.

كانت هيئة السكك الحديدية في قطاع نقل البضائع تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة، منها 4055 عربة غير صالحة للعمل و4026 عربة صالحة للعمل بكفاءة 50%.

أما الآن، فقد أصبحت الهيئة تمتلك أسطول نقل البضائع بها 8481 عربة، منها 400 عربة جديدة و4781 عربة صالحة للعمل بكفاءة 60% و3300 عربة غير صالحة للعمل ولكن لديها عقود للتجديد.

أما بالنسبة لماكينات صيانة وتجديد السكة، فكانت الهيئة تمتلك في عام 2014 عدد 40 ماكينة، منها 12 ماكينة غير صالحة للعمل و28 ماكينة صالحة للعمل بكفاءة 60%.

والآن، أصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة وحديثة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة للعمل بكفاءة 80%، وهناك 3 ماكينات غير صالحة للعمل ولكن لديها عقود للتجديد.

تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي 900 كم

تم تجديد وتطوير مسافات السكة بإجمالي طول 900 كم من إجمالي طول الشبكة الحالية البالغ 10 آلاف كم، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من إجمالي 6664 مفتاح في السكة الحديد.

التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه

وفي هذا السياق وعن تطوير السكة الحديد، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير في تصريحات صحفية إنه في مجال البنية الأساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فهناك إنشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد، فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وأهم هذه الخطوط هي خط النقل اللوجستي القاهرة/ الإسكندرية (بشتيل - الاتحاد - إيتاي البارود - القباري) مع إنشاء خطي (المناشي/6 أكتوبر - كفر داود/السادات)، وكذلك خط الفردان/القنطرة شرق/شرق بورسعيد/العريش/طابا.

تطوير نظم الاشارات لعدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية

وأضاف وزير النقل أنه فيما يخص تطوير نظم الإشارات فقد تم تطوير 60 برج على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير 671 من1120 مزلقان.

وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات (مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز) ، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).

تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد

وأكد وزير النقل ان هناك اهتماما بتنمية العنصر البشري بالهيئة، حيث تم الارتكاز في تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد على ثلاث عناصر.

العنصرالأول

هو انتقاء عناصر جديدة من خريجى كليات الهندسة والتجارة والحقوق وتأهليهم بالأكاديمية العسكرية وخريجى الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية .

العنصر الثاني

هو تحويل المدرسة الصناعية بوردان إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام الاربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد على مستوى عالي.

العنصر الثالث

هو التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية الصحية والترفيهية والإجتماعية للعاملين الحاليين سواء فى معهد وردان أو فى المركز الطبى للسكة الحديد أو فى نادى السكة الحديد وبعثات تدريبية بالخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية وشركات تصنيع معدات السكك الحديدية.

صوره توضح حالة السكه الحديد قبل وبعد التطوير

صوره توضح حالة السكه الحديد قبل وبعد التطوير

صوره توضح حالة السكه الحديد قبل وبعد التطوير

صوره توضح حالة السكه الحديد قبل وبعد التطوير

صوره توضح حالة السكه الحديد قبل وبعد التطوير

صوره توضح حالة السكه الحديد قبل وبعد التطوير

صوره توضح حالة السكه الحديد قبل وبعد التطوير