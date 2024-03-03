تداول 28 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و1025 شاحنة بمواني البحر الأحمر





أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 28000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025 شاحنة و65 سيارة، وشملت حركة الواردات 10500 طن بضائع، 481 شاحنة و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17500 طن بضائع، 544 شاحنة و5 سيارة.

وتداول 11 الف طن دقيق وردة بميناء بورتوفيق

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، امل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SHANGHAI – M وعلي متنها 5000 طن ردة بينما تغادر السفينتين PROJECT – A و NOURY وعلي متنها 6000 طن دقيق تصدير الي اليمن والسفينة النوي اكسبريس

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3760 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أنه تم تداول 15 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و1125 شاحنة بمواني البحر الأحمر أمس السبت

حيث أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1125 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 562 شاحنة و108 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 563 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2644 راكب بموانيها.



