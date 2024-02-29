الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السكة الحديد" تعدل تركيب قطارات إلى "أسباني مطور" و"VIP"

قطارات
قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسباني مطور و"VIP" اعتبارًا من أول مارس لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحرى والقبلى، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة خاصة قطاع الوحدات المتحركة، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

 تعديل تركيب بعض القطارات إلى أسباني مطور وVIP اعتبارًا من أول مارس وبيانها كالتالي: 
1- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1-3-2024: 
- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة/الإسكندرية بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالي. 
- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية/أسوان بعربات أسباني مطورة (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالي. 
- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة/أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي. 
2- اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2/3/2024: 
- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان/القاهرة بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالي. 
- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان/القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP ) وبنفس جدوله الحالي. 
3- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10/ 3/ 2024 يتم تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف القاهرة/أسوان والعكس بعربات أسباني مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جداولهم الحالية. 

قطارات
قطارات
قطارات
قطارات
قطارات
قطارات
الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات قطاعات الهيئة بالوجهين البحري والقبلي القاهرة الإسكندرية عربات أسبانى تركيب قطار 2008

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