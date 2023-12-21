تداول البضائع وانتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة

انتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات والبضائع الاسترتيجية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين.

نشاط في حركة الملاحة البحرية

كانت قد شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم دخول وخروج 30 سفينة خلال 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

تداول 90 ألف طن خلال 24 ساعة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 90 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة، من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

اتخاذ الإجراءات التأمينية

كما وجه رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الإحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الأسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والإتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد إستعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، وإستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.