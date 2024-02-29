ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة.. بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 37433 طنًا

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37433 طنًا تشمل: 1228 طن أسمنت معبأ و30 طن جبس و313 طن حديد و69 طن شكاير فارغة و679 طن مولاس و551 طن يوريا معبأ و9744 طن كلينكر و500 طن رمل و10169 طن يوريا و14150 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 41627 طنًا

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41627 طنًا تشمل: 1260 طن سكر و7973 طن قمح و11150 طن خردة و5522 طن حديد و1850 طن زيت طعام و1240 طن ميثانول و5762 طن فول صويا و6870 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات 1307 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1307 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4953 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63227 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90731 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3822 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5032 شاحنة.

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