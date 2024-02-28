الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط- خلال 24 ساعة- 12 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وأصدر المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أنحركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38826 طنًا.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38826 طنا تشمل: 2582 طن أسمنت معبأ و1320 طن مولاس و451 طن يوريا معبأ و10826 طن كلينكر و2800 طن رمل و1265 طن علف بنجر و18182 طن يوريا و1400 طن بضائع متنوعة.

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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56188 طن تشمل: 7640 طن سكر و10208 أطنان قمح و10817 طن خردة و2739 طن حديد و1967 طن زيت طعام و2760 طن ميثانول و50 طن مولاس و14614 طن فول صويا و5393 طن ذرة. 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 411 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 519 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65432 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 91471 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3797 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي وشبرا وامبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6042 شاحنة.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط شاركت في فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشرة للمدارس التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة دمياط بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم الشهيد التي أقيمت بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء ا. ح وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من طلبة المدارس بنطاق محافظة دمياط.

الميناء الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة 11 سفينة حركة الوارد من البضائع العامة

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