الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 18 ألف طن و1072 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1072 شاحنة و97 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 489 شاحنة و82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 583 شاحنة و15 سيارة. 

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موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال يناير

وتصدير 4000 طن  دقيق عبر ميناء بورتوفيق
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينة الحرية2 ومغادرة السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة  فيما غادرت ثلاث سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس  والحرية1  ، كما تم تداول 2345 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة LARUS وعلي متنها 4000 طن دقيق.

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موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال يناير


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.
 

جدير بالذكر  أن موانئ البحر الاحمر حققت تداول 646 ألف طن بضائع عامة خلال شهر يناير الماضي بزيادة 28% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 112 % عن الفترة المثيلة وزيادة بنسبة 146% عن صادرات نفس الفترة
 حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر عدد السفن حركة الصادرات ميناء سفاجا وزير النقل

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