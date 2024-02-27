وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، لعرض المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 10.7 مليار جنيه.

وبلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة فقط نحو 331.176 مليون بنسبة زيادة قدرها 72.8 تقريبا عن العام المالي السابق( 2021/2022 ).

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة أنشطة وإنجازات الشركة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث لأول مرة لم تشهد ميزانيات الشركة القابضة وشركاتها التابعة خسائر مرحلة بل حققت تلك الشركات أرباحا، كما تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع بأداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل وإنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن وبالتوسع في استخدام المعدات الحديثة خاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف خاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.

وزير النقل يرأس جمعيات القابضة للنقل وصافى الربح 4،218 مليار جنيه

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

IMG-20240227-WA0012