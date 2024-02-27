الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، لعرض المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 10.7 مليار جنيه.

txt

وزير النقل يشددعلى زيادة عدد البرامج التدريبية وتطوير المواقع الإلكترونية لللقابضة للنقل

وبلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة فقط نحو 331.176 مليون بنسبة زيادة قدرها 72.8 تقريبا عن العام المالي السابق( 2021/2022 ).

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة أنشطة وإنجازات الشركة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث لأول مرة لم تشهد ميزانيات الشركة القابضة وشركاتها التابعة خسائر مرحلة بل حققت تلك الشركات أرباحا، كما تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.  

وأشاد  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع بأداء رئيس مجلس إدارة الشركة  والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل وإنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن وبالتوسع في استخدام المعدات الحديثة خاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف خاصة في أعمال  في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.

وزير النقل يرأس جمعيات القابضة للنقل وصافى الربح 4،218 مليار جنيه

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
IMG-20240227-WA0012
IMG-20240227-WA0012
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الطرق والكباري والنقل البري الشركة القابضة والشركات التابعة الجمعية

مواد متعلقة

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

رئيس هيئة السكة الحديد: وضع خطة شاملة للنهوض بالعنصر البشرى بالهيئة

رابط التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024 الخط الثالث

وزير النقل يشددعلى زيادة عدد البرامج التدريبية وتطوير المواقع الإلكترونية لللقابضة للنقل

وزير النقل يرأس جمعيات القابضة للنقل وصافى الربح 4،218 مليار جنيه

تداول 13 ألف طن و1021 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواعيد قطارات اليوم الاثنين من القاهرة إلى الإسكندرية ذهاب وعودة وأسعار التذاكر

الأكاديمية العربية تستقبل الأميرة دانا فراس نائب رئيس المجلس الدولي للمعالم التراثية الأيكوموس

الأكثر قراءة

رسالة سرية.. ماذا قال الإسرائيليون لنظرائهم فى مصر عن الوضع فى رفح؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

عاجل| توجيه مهم من "النقل" بشأن عمل شركة الطرق والكبارى

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى بالعشرات فى القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة لليوم 144 تواليًا

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل