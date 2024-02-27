الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تغيير في مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من "عدلى منصور" لـ"روض الفرج"

الخط الثالث للمترو
الخط الثالث للمترو

أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، أنه سيتم تغيير مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج، على أن يتم غلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير. 

وبدايةً من يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 وحتى بداية شهر رمضان الكريم، سيتم بدء العمل بمحطات الخط الثالث في تمام الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً وذلك لفترة مؤقتة.

كما يأتي قرار تغيير المواعيد، نظرًا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.

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شركة إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبري كانت قد أعلنت الحاجة لتعيين عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

ويحاول كثيرون الاستعلام عن لينك للوظائف التى يتم الاعلان عنها خلال هذا عام 2024 للدخول على تلك الوظائف الشاغرة والتقديم فيها لاسيما انها فرصة ينتظرها الكثيرون إذا كنت من حديثي التخرج أو لديك خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، يمكنك التقديم على الرابط التالي: هنا.

 كما يمكنك مشاركة هذا الرابط مع كل المهتمين.

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حيث وضعت الشركة عدد من الشروط منها إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة وفضلت الشركه المتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.

وتقوم الشركة الفرنسة لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، بتشغل 6 محطات تجريبيا هي "السـودان، إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري، ومحطة سطحية المحطة النهائية عند محور روض الفرج"، استعدادا لافتتاحها رسميا.

وقال مصدر خاص في الهيئة القومية للأنفاق، إن تلك المحطات تابعة للجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B الذي يمتد بطول 6،6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات هي محطة نفقية (السودان)، و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى القومية العربية - محطة الطريق الدائري - سيتم ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري  لتحقيق تبادل الخدمه بينهما- ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

مترو الأنفاق وزارة النقل 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مواعيد عمل الخط الثالث محطات الخط الثالث الساعة السادسة صباحا الهيئة القومية للأنفاق

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