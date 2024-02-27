عاجل| توجيه مهم من "النقل" بشأن عمل شركة الطرق والكبارى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للطرق والكباري على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة، مشيدًا بأداء مجلس إدارة الشركة القابضة.

ووجه وزير النقل بضرورة الدخول فى مشروعات جديدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات، والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في إفريقيا والدول العربية ، مشددًا على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لضمان جاهزيتها دومًا، وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة.

خطط تنفيذ المشروعات

وطالب الوزير رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحدده بالعقود دون تأخير، وكذلك بحث اي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ.

قوائم الدخل العام

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للطرق والكباري قامت بعرض المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024، حيث بلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 10.7 ميار جنيه وبلغت اجمالي إيرادات الشركة القابضة فقط نحو 331.176 مليون نسمة بنسبة زيادة قدرها 72.8 تقريبا عن العام المالي السابق 2021/2022 .

واستعرض رئيس الشركة أنشطة وإنجازات الشركة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضيةحيث تم استعراض أنه لأول مرة لم تشهد ميزانيات الشركة القابضة وشركاتها التابعة خسائر مرحلة بل حققت تلك الشركات أرباحا، كما تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة إلى شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.