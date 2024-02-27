ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29564 طن تشمل: 5236 طن اسمنت معبأ و1200 طن مولاس و503 طن يوريا معبأ و2850 طن كلينكر و2200 طن رمل و2935 طن علف بنجر و13640 طن يوريا و1000 طن بضائع متنوعة.



وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72547 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72547 طن تشمل: 11800 طن سكر و16104 طن قمح و14610 طن خردة و1093 طن حديد و3710 طن زيت طعام و950 طن مولاس و11629 طن فول صويا و12651 طن ذرة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 243 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2414 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65321 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 233510 طنًا.



كما غادر 5 قطار بحمولة إجمالية 6325 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا وكوم أبو راضي وبنى سويف والفيوم، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6047 شاحنة.

يذكر أن رئيس ميناء دمياط شارك في ندوة تثقيفية نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري

في فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشر للمدارس والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة دمياط بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم الشهيد والتي اقيمت بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة.



جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء ا ح وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والاستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من طلبة المدارس بنطاق محافظة دمياط.



تضمنت الندوة عرض لدور القوات المسلحة في مجابهة التحديات التي تواجه الوطن الى جانب التوعية بالتحديات المعاصرة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء الجديد، وإبراز أثر تضحيات الشهداء على تحقيق الأمن واستقرار الوطن، كما تضمنت الندوة محاضرة عن التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي واستعراض دور الفرد في الحد من الجانب السلبى ومخاطر هذا التطور، كما تخلل الندوة عروض فنية وطنية قدمها عدد من طلبة المدارس، وفى نهاية الندوة تم تكريم أسر عدد من الشهداء وذوى الهمم والطلبة المتفوقين بمحافظة دمياط.