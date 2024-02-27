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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

احتفالًا بيوم الشهيد.. ميناء دمياط يشارك في ندوة تثقيفية نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري

جريدة الدستور

شارك اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط في فعاليات الندوة التثقيفية الثانية عشر للمدارس والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة دمياط بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم الشهيد والتي أقيمت بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة  منال عوض محافظ دمياط واللواء ا ح وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من طلبة المدارس بنطاق محافظة دمياط.

 مجابهة التحديات التي تواجه الوطن الى جانب التوعية بالتحديات المعاصرة وتنمية روح الولاء 


تضمنت الندوة عرض لدور القوات المسلحة في مجابهة التحديات التي تواجه الوطن، إلى جانب التوعية بالتحديات المعاصرة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء الجديد، وإبراز أثر تضحيات الشهداء على تحقيق الأمن واستقرار الوطن، كما تضمنت الندوة محاضرة عن  التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي واستعراض دور الفرد في الحد من الجانب السلبى ومخاطر هذا التطور، كما تخلل الندوة عروض فنية وطنية قدمها عدد من طلبة المدارس، وفى نهاية الندوة تم تكريم أسر عدد من الشهداء وذوي الهمم والطلبة المتفوقين بمحافظة دمياط.

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