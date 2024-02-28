إيقاف خط قطار أبوقير بين محطتى "سيدى جابر- المنتزه" بدءًا من الجمعة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف خط قطار أبوقير بين محطتي "سيدي جابر- المنتزه"، وبذلك يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر)، اعتباراً من يوم الجمعة 1 مارس 2024.



وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان اليوم، إنه في إطار استكمال عمليات تنفيذ مشروع تحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو وتنفيذاً للمرحلة الثالثة والأخيرة من الأعمال التمهيدية من المشروع، سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتى (سيدى جابر-المنتزه) بخط (الإسكندرية / أبوقير) اعتباراً من صباح يوم الجمعة المقبل لإنهاء الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من المشروع.

يذكر أنه سبق إيقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدي جابر كمرحلة أولى وبين محطة أبوقير ومحطة المنتزه كمرحلة ثانية، ومع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير- محطة مصر).

الجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، حيث يتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

وجرى البدء في إزالة قضبان السكك الحديدية على خط أبوقير لتحويله إلى مترو أنفاق ومن المتوقع أن يخدم مليونًا ونصف المليون راكب يومياً.

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