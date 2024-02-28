الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إيقاف خط قطار أبوقير بين محطتى "سيدى جابر- المنتزه" بدءًا من الجمعة

خط قطار أبوقير
خط قطار أبوقير

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف خط قطار أبوقير بين محطتي "سيدي جابر- المنتزه"، وبذلك يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر)، اعتباراً من يوم الجمعة 1 مارس 2024. 

txt

رئيس "محلية النواب" منتقدًا غياب رئيس سكك حديد مصر: "محتاجين دورة تثقيفية"


وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان اليوم، إنه في إطار استكمال عمليات تنفيذ مشروع تحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو وتنفيذاً للمرحلة الثالثة والأخيرة من الأعمال التمهيدية من المشروع، سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتى (سيدى جابر-المنتزه) بخط (الإسكندرية / أبوقير) اعتباراً من صباح يوم الجمعة المقبل لإنهاء الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من المشروع.

يذكر أنه سبق إيقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدي جابر كمرحلة أولى وبين محطة أبوقير ومحطة المنتزه كمرحلة ثانية، ومع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير- محطة مصر).

txt

بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر.. جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية لطلاب كلية التكنولوجيا

الجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، حيث يتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

وجرى البدء في إزالة قضبان السكك الحديدية على خط أبوقير لتحويله إلى مترو أنفاق ومن المتوقع أن يخدم مليونًا ونصف المليون راكب يومياً.

اقرأ أيضاً: مواعيد قطارات اليوم الاثنين من القاهرة إلى الإسكندرية ذهاب وعودة وأسعار التذاكر

سكك حديد مصر مواعيد قطارات السكة الحديدية وزارة النقل وزير النقل

مواد متعلقة

"العربية للعلوم" تنظم ورشة عمل حول "الذكاء الاصطناعي” في إكسبو الدوحة

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

مواعيد قطارات اليوم الأربعاء VIP على خط القاهرة - أسوان.. ذهاب وعودة

تداول 67 ألف طن و894 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

احتفالًا بيوم الشهيد.. ميناء دمياط يشارك في ندوة تثقيفية نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري

تغيير في مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من "عدلى منصور" لـ"روض الفرج"

تداول 18 ألف طن و1072 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة في غزة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

محاكمة المتهم بشطر طالب الدقهلية 21 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية