الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "محلية النواب" منتقدًا غياب رئيس سكك حديد مصر: "محتاجين دورة تثقيفية"

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني

انتقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حضور اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، قائلا: “البرلمان له هيبته ومكانته، كان على رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن يرسل جوابا يعتذر فيه عن عدم الحضور”.

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة لمسئولي الحكومة، قائلا: "ياريت تاخدوا دورة تثقيفية عن علاقة الحكومة بالبرلمان".

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ولاء عبد الفتاح، بشأن الأول: تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالكا وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطرا على حياة المواطنين، الثاني: بشأن تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة عزبة عقل - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالكا وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطرا على حياة المواطنين.
 

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