رئيس السكة الحديد: تخفيضات 25% باشتراكات القطارات للجمهور ومتوسط الركاب 1.2 مليون يوميا

كشف المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن عدد ركاب على كافة خطوط السكة الحديد يبلغ متوسط اليومي 1.2 مليون راكب يوميا تقريبا، مشيرا ان عدد الرحلات اليومي تبلغ 894 رحلة/ يوميا ذلك بخلاف الرحلات الإضافية التي يتم تشغيلها خلال المواسم والأعياد حيث بلغت إيرادات قطارات الركاب إجمالي ( 3411 مليون جنيه مصري) خلال العام المالي 2022- 2023.

الدفع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر متاح الان بعدة وسائل

وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن الدفع الإلكترونى الخاص بحجز التذاكر متاح الان ويسهل حجز تذاكر السفر بالقطارات بأكثر من طريقة بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات، منها الحجز "أونلاين" عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة (web site) و تطبيق على الهاتف المحمول (mobile app).

وكذلك الحجز عن طريق وكلاء البيع (فوري – خالص وأمان وشركائهم ) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات الـ VIP (905- 906- 916- 917) لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب وجاري فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري... )

إلى جانب الحجز عن طريق مكاتب المدينة وعددها 33 مكتبا، منتشرين بالميادين والجامعات والنوادي والهيئات القضائية كما يوجد شبابيك حجز مخصصة للأجانب والعرب، مشيرا إلى إتاحة الحجز عن طريق الفيزا (بالجنيه المصري والعملة الأجنبية للأجانب) ببعض مكاتب وشبابيك الحجز بكافة المناطق.

تخفيضات 25% على استخراج اشتراكات القطارات للجمهور و97 % للطلبة

وأشار إلى أن الهيئة تتيح استخراج اشتراكات على قطارات التهوية الديناميكية للجمهور بتخفيض 25% وللطلبة بتخفيض 97 %، بالإضافة إلى استخراج اشتراكات للطلبة على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة بتخفيض 90 % و(جميع التخفيضات يتم احتسابها من قيمة الاشتراك الكامل) .

ويتم تطبيق نظام التخفيضات على التذاكر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية، ولذوي الهمم على قطارات التالجو، كما أنه يتم توفير مقاعد لذوي الهمم على قطارات التالجو بجانب خدمات النظافة اثناء المسير والأمن الإداري.

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