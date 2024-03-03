الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس السكة الحديد: تخفيضات 25% باشتراكات القطارات للجمهور ومتوسط الركاب 1.2 مليون يوميا

المهندس محمد عامر
المهندس محمد عامر يتحدث للدستور

كشف المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن عدد ركاب  على كافة خطوط السكة الحديد يبلغ متوسط اليومي 1.2 مليون راكب يوميا تقريبا، مشيرا ان عدد الرحلات اليومي تبلغ 894 رحلة/ يوميا ذلك بخلاف  الرحلات الإضافية التي يتم تشغيلها خلال المواسم والأعياد حيث بلغت إيرادات قطارات الركاب إجمالي ( 3411 مليون جنيه مصري) خلال العام المالي 2022- 2023.

txt

مواعيد قطارات السكك الحديد اليوم الخميس على خط القاهرة - أسيوط ذهاب وعودة

الدفع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر متاح الان بعدة وسائل

وأضاف "عامر" في  تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن الدفع الإلكترونى الخاص بحجز التذاكر متاح الان ويسهل  حجز تذاكر السفر بالقطارات بأكثر من طريقة بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات، منها الحجز "أونلاين" عن طريق  الموقع الالكتروني للهيئة (web site) و تطبيق على الهاتف المحمول (mobile app).

 وكذلك الحجز عن طريق وكلاء البيع (فوري – خالص وأمان وشركائهم ) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات الـ VIP (905- 906- 916- 917)  لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب وجاري  فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري... )

إلى جانب  الحجز عن طريق مكاتب المدينة وعددها 33 مكتبا، منتشرين بالميادين والجامعات والنوادي والهيئات القضائية  كما يوجد شبابيك حجز مخصصة  للأجانب والعرب، مشيرا إلى إتاحة الحجز عن طريق الفيزا (بالجنيه المصري والعملة الأجنبية للأجانب) ببعض مكاتب وشبابيك الحجز بكافة المناطق.

txt

جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية القاهرة / الإسكندرية

 تخفيضات 25% على  استخراج اشتراكات القطارات للجمهور و97 %  للطلبة 

 وأشار إلى أن الهيئة تتيح استخراج اشتراكات على قطارات التهوية الديناميكية للجمهور بتخفيض 25% وللطلبة بتخفيض 97 %، بالإضافة إلى استخراج اشتراكات للطلبة على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة بتخفيض 90 % و(جميع التخفيضات يتم احتسابها من قيمة الاشتراك الكامل) .

ويتم تطبيق نظام التخفيضات على التذاكر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية، ولذوي الهمم على قطارات التالجو، كما أنه يتم توفير مقاعد لذوي الهمم على قطارات التالجو بجانب خدمات النظافة اثناء المسير والأمن الإداري.

أقرأ ايضا: النقل: تقدم الأعمال بمحطة النصر ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدد ركاب خطوط السكة الحديد الرحلات اليومي التخفيضات على التذاكر الدرجة الثالثة المكيفة

مواد متعلقة

"السكة الحديد" تعلن تعديل وتأخير بعض القطارات.. انفوجراف

تداول 28 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و1025 شاحنة بمواني البحر الأحمر

تقدم الأعمال بمحطة الأهرامات ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق

جدول مواعيد قطارات الـVIP على خط القاهرة - أسوان ذهابًا وعودة

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

النقل: تقدم الأعمال بمحطة النصر ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

تعرف على طرق الحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هددوه بتصويره عاريا.. نص التحقيقات في مقتل يمني الجنسية (مستندات)

تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

إقامة أكبر منتجع سياحى استشفائى على 40 فدانًا بالقاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين